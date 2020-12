Leitos alocados no estacionamento de hospital nos Estados Unidos Reprodução

Por IG Saúde

Publicado 09/12/2020 15:41

Diante da crescente de casos da Covid-19 e consequente pressão nos centros de saúde, um hospital nos Estados Unidos precisou expandir suas instalações para o estacionamento do prédio. Desde o mês passado, o pátio do Centro Négico Renown, em Nevada, já tratou mais de 200 pacientes.

Em entrevista à CNN, o médico Jaco Keeperman, que atende no local, se disse chocado com a situação. "É um local que eu nunca pensei que usaria para cuidar de um ser humano", disse. Keeperman divulgou uma foto do local em suas redes sociais em novembro. Na ocasião o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o post seria "falso".

Atualmente, os EUA são o país mais atingido do mundo pela pandemia, com 15,2 milhões de casos confirmados da doença e mais de 286 mil mortes causadas pela Covid-19.