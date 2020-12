Mundo & Ciência

Rússia decreta emergência após roubo de material no 'avião do apocalipse'

Segundo as autoridades, 'mais de um milhão de rublos' (aproximadamente R$ 70 mil) de material desapareceram do avião Ilyushin Il-80 que estava localizado em um campo de aviação em Taganrog, no sudoeste do país

Publicado há 16 horas