Papa Francisco Filippo Monteforte/ AFP

Por AFP

Publicado 10/12/2020 13:02

O papa Francisco adiantou em duas horas a tradicional missa de Natal de 24 de dezembro, para adequar-se ao toque de recolher em vigor na Itália pelo coronavírus, informou o Vaticano nesta quinta-feira (10).

Devido ao toque de recolher a partir das 22h00 locais (18h00 em Brasília), o pontífice argentino iniciará a celebração do ofício na Basílica de São Pedro às 19h30 locais (15h30 em Brasília).

A tradicional Missa do Galo, que por décadas é celebrada meia-noite, já foi adiantada em 2012 por Bento XVI para as 21h30 locais devido aos seus problemas de saúde.

O Vaticano afirmou que a participarão de fiéis este ano será "muito limitada", conforme exigido pelas autoridades italianas para evitar a propagação do vírus.

"A presença será muito limitada, os fiéis serão identificados de acordo com as modalidades usadas nos últimos meses, devido às medidas de proteção previstas e sujeito a mudanças por conta da situação sanitária", diz o comunicado.



Cerca de cem fiéis, principalmente religiosos, poderão assistir a missa, assim como nas últimas celebrações organizadas na basílica de São Pedro, entre elas a posse de 13 novos cardeais.



A missa de Natal costuma ser transmitida ao vivo pela televisão em vários países, assim como a bênção de 25 de dezembro e a mensagem do papa.



A tradicional bênção "urbi et orbi", à cidade e ao mundo, de 25 de dezembro, na varada da basílica, assim como seu discurso ao mundo, respeitará o tradicional horário do meio-dia.