Publicado 10/12/2020 13:34 | Atualizado 10/12/2020 13:40

Austin - Um protótipo do futuro “ foguete gigante ”, criado pela SpaceX, explodiu durante uma tentativa de pouso no sul do Texas, na última quarta-feira (9). Apesar dos problemas técnicos, a transmissão oficial, que exibia o acontecimento ao vivo, colocou na tela a mensagem: “Teste incrível. Parabéns à equipe!”.

O SN8 é um projeto da empresa de Elon Musk, que tem como objetivo criar uma tecnologia de voo que permita levar pessoas ao planeta Marte no futuro. No teste realizado, a nave decolou corretamente, subindo em linha reta. Depois de 4 minutos e 45 segundos, o último motor foi desligado e o foguete iniciou sua descida programada.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

Minutos após o ocorrido, o fundador da SpaceX e da Tesla usou sua conta no Twitter para comemorar os resultados e explicar o motivo da explosão. “A pressão do tanque coletor de combustível estava baixa durante o pouso, causando a velocidade do contato ser alta e uma desmontagem rápida não planejada”, escreveu Elon Musk.

Em uma tentativa de diminuir a velocidade durante o pouso, os motores foram reiniciados segundos antes da explosão, mas mesmo assim, não foi possível evitar que a nave se chocasse com força na Terra.

Ele ainda mencionou que a decolagem, a mudança de direção durante o voo e a trajetória de pouso precisa (antes da explosão final) foram partes bem-sucedidas do lançamento. “Temos todos os dados de que precisávamos! Parabéns à equipe SpaceX. Marte, lá vamos nós”, completou.



O foguete de experimento foi capaz de sobrevoar cerca de 13 quilômetros de altura no centro de testes da empresa. O pouso era planejado, mas não a explosão, que provocou chamas e bastante fumaça.