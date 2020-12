Imagem ilustrativa Pixabay

Por AFP

Publicado 16/12/2020 09:01

Londres - Um escocês apaixonado alugou uma moto aquática para burlar o confinamento, cruzou o mar agitado da Irlanda e caminhou por horas para visitar a namorada, mas acabou preso por violar as restrições contra a pandemia.



De acordo com a rede BBC, Dale McLaughlan, um morador de Ayrshire, no sul da Escócia, conheceu a namorada em setembro quando ele trabalhava como reparador de telhados na Ilha de Man, um território britânico autônomo no Mar da Irlanda.



No final do contrato, o jovem de 28 anos voltou para casa e não pôde mais ver a namorada. Apesar de sua proximidade com a Escócia, a Ilha de Man proibiu visitas aos não residentes, devido à epidemia da covid-19.



Desesperado, o apaixonado alugou uma moto aquática na última sexta-feira, embora nunca tenha pilotado uma, com o objetivo de percorrer clandestinamente os 40 quilômetros de travessia.



Pelos seus cálculos, a viagem deveria durar 40 minutos, mas demorou mais de quatro horas para chegar à ilha, com um mar agitado e temperatura em torno de 8°C.



Depois, ainda teve de caminhar 24 quilômetros para chegar à casa da namorada, relata a BBC, citando documentos do processo judicial.



A polícia o prendeu no domingo, depois de descobrir que ele havia entrado ilegalmente no território e ido a discotecas para comemorar o reencontro com a namorada.



Um juiz o sentenciou a quatro semanas de prisão por violar "intencional e premeditadamente" as regras de confinamento na Ilha de Man. Seu advogado pediu indulgência, alegando que o rapaz estava deprimido.