Crianças curtem ondas de espuma na Austrália Reprodução/TV Globo

Por iG

Publicado 16/12/2020 13:16 | Atualizado 16/12/2020 13:18

Sydney - Moradores da região nordeste da Austrália puderam se deparar com um peculiar fênomeno natural em decorrencia das chuvas, que vem atingindo o país nos últimos dias. Na manha dessa terça (15), os moradores de Costa Dourada, capital do estado de Queensland, foram surpreendidos com a grande camada de espuma em sua costa.



Aproveitando uma treguá do mau tempo, a população disfrutou das praias e pareceu não se importar com o acontecimento. Porém, essa camada de espuma não é tóxica mas apresenta riscos para a população. De acordo com especialistas marinhos locais, a Austrália possui 32 tipos de serpentes marinhas, todas venenosas que podem se esconder justamente nessas camadas. Em decorrencia ao mau tempo, o país enfreta cinco dias de pancadas fortes que até causaram evacuação em alguns pontos do litoral do país.



Com o verão se aproximando, a região tem como visitante o fenômeno "La Niña", que gera o aumento de chuvas e possibilidade de ciclones tropicais. Uma situação contrária do verão passado, época em que o país enfrentou uma seca que acabou ocasionando incêndios de grande proporção na região.