São Paulo - O Instituto Chileno de Saúde Pública autorizou o uso da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a covid-19 nesta quarta-feira, em um momento em que novas infecções no país sul-americano mostram um aumento leve, mas sustentado. A imunização será voluntária e gratuita.



A autorização veio após uma longa reunião de um painel de especialistas do Instituto de Saúde Pública (ISP) que votou por unanimidade a favor do "uso excepcional no Chile" da vacina Pfizer.



O Chile firmou convênios com diversos laboratórios para garantir 32,4 milhões de doses para inocular 16,2 milhões dos 19 milhões de habitantes do país.