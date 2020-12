Japão teme contaminação em humanos após surto de gripe aviária Reprodução

Por iG

Publicado 16/12/2020 17:50 | Atualizado 16/12/2020 17:52

Tóquio - O Japão vive a pior crise na questão da gripe aviária já registrada no país. Cerca de 1/4 das 47 prefeituras do país encontraram o vírus nas fazendas da região. Autoridades ordenaram o abate em massa das aves. As informações são da agência Reuters.



O ministério da agricultura declarou nesta quarta-feira (16) que 32 mil aves foram abatidas e enterradas na cidade de Sukomo após casos de gripe aviária terem sido registrados em uma fazenda de produção de ovos.

12 prefeituras japonesas alertaram sobre o surto, e desde os primeiros casos registrados, 3 milhões de aves foram sacrificadas.

O ministério refuta a ideia de que humanos possam se contaminar pelo vírus comendo ovos ou carnes contaminadas, porém, autoridades sanitárias de todo o mundo demonstraram preocupação.

As autoridades temem que o vírus dê um 'salto' para a espécie humana, causando uma crise universal como a causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), além dessa, há outra epidemia de influenza aviária que vem atingindo aves ao redor do mundo.

Em novembro, o vírus influenza hospedado por aves foi registrado em países europeus. A Alemanha ordenou o abate de mais de 70 mil aves.