Casa Branca Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia

Por AFP

Publicado 17/12/2020 08:35



Washington - Um importante ciberataque contra vários departamentos, descoberto no fim de semana passado nos Estados Unidos , continua em curso, enquanto o governo tenta constatar a magnitude dos danos, de acordo com as agências americanas de inteligência.

"Trata-se de uma situação que evolui e continuamos trabalhando para calibrar esta campanha que afetou redes dentro do governo federal", afirma um comunicado conjunto divulgado na quarta-feira à noite pelo FBI (polícia federal), o diretor de inteligência nacional e a Agência de Segurança de Infraestruturas (Cisa), vinculada ao Departamento de Segurança Interna (DHS).



Estas agências formaram uma unidade de coordenação e organizam diariamente reuniões na Casa Branca para elaborar a resposta do governo americano, que confirmou no domingo ter sido vítima de um ciberataque.



O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, suspendeu uma viagem ao Oriente Médio e retornou na terça-feira a Washington para abordar as consequências do ciberataque.



Além do DHS, os departamentos do Tesouro e do Comércio, assim como várias agências federais, teriam sido afetadas, de acordo com a imprensa americana.



Os métodos utilizados para o ciberataque têm a marca de um autor estatal, segundo a Microsoft, que não apontou um país



Vários meios de comunicação americanos acusaram o grupo russo "APT29", também conhecido como "Cozy Bear". De acordo com o jornal Washington Post, o grupo integra os serviços de inteligência de Moscou e já hackeou a administração americana durante a presidência de Barack Obama.