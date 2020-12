Tawfiq Al Rabiah, ministro da Saúde da Arábia Saudita, foi vacinado durante transmissão ao vivo pela televisão estatal FAYEZ NURELDINE / AFP

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 10:33

A campanha de vacinação em massa na Arábia Saudita teve início nesta quinta-feira (17) com um gesto simbólico do ministro da Saúde do país, Tawfiq Al Rabiah. Ele recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer/BioNTech ao vivo, em transmissão para a televisão estatal. O país é o quinto no mundo a iniciar a vacinação com uso emergencial de um imunizante. Antes, foram Rússia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. As informações são do portal “CNN Brasil”.

fotogaleria

Publicidade

Na quarta-feira (16), 150 mil pessoas já haviam feito a inscrição para tomar a vacina, segundo o Ministério da Saúde. O procedimento foi feito por meio de um aplicativo. Com prioridade para tomar o imunizante, os grupos de risco incluem trabalhadores da linha de frente, como médicos e enfermeiros, pessoas com mais de 65 anos e indivíduos com doenças crônicas pré-existentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação será gratuita para todos os cidadãos e residentes e o processo de imunização será realizado em três etapas, priorizando grupos específicos.