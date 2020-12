Por IG - Último Segundo

Publicado 17/12/2020 12:20 | Atualizado 17/12/2020 12:32

Nesta quinta-feira (17), 647 tijolos de cocaína, que estavam à deriva na costa das Ilhas Marshall, foram incinerados por autoridades de combate às drogas. A droga foi encontrada dentro de uma embarcação fantasma, na última terça-feira (15). Essa é a maior apreensão de cocaína no Oceano Pacífico, segundo a RNZ, rádio local.

Cada pacote tinha cerca de um quilo de cocaína e todos eles estavam escondidos no casco da embarcação, que se assemelha a um barco de pesca. Ainda não se sabe a origem da carga, que foi avaliada em US$80 milhões (aproximadamente R$407 milhões), e dois tijolos foram enviados à agência norte-americana antidrogas (DEA) para investigações.

Um habitante de Ailuk, ilha localizada ao norte da região, encontrou o barco à deriva e avisou as autoridades regionais. Os moradores tentaram movê-lo embarcação, mas não conseguiram por ser muito pesado.

O promotor de Justiça do país, Richard Hickson, solicitou aos moradores que informassem qualquer carregamento irregular encontrado dentro do território, de acordo com o portal G1. Segundo ele, a embarcação, provavelmente, ficou à deriva por cerca de dois anos antes de ser encontrada na costa das Ilhas Marshall.