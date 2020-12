Segundo agência reguladora, não há prova de que a vacina não seja eficaz contra nova cepa detectada no Reino Unido Felipe Barros

Por AFP

Publicado 21/12/2020 11:47

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta segunda-feira a aprovação da vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus e afirmou que "não há provas" de que o fármaco não será eficaz contra a nova cepa de coronavírus detectada no Reino Unido.



"Eu tenho o prazer de anunciar que o comitê científico da EMA se reuniu hoje e recomendou uma autorização de comercialização condicional na União Europeia (UE) da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech", afirmou a diretora geral da EMA, Emer Cooke, em uma entrevista coletiva online.



A decisão da EMA abre o caminho para as campanhas de vacinação na UE nos próximos dias. "No momento, não há provas de que esta vacina não funcionará contra a nova cepa de coronavírus", disse Cooke.