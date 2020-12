Boletim Covid-19 Divulgação

O Reino Unido ficou isolado nesta segunda-feira (21) devido ao surgimento de uma nova cepa mais infecciosa do coronavírus. Boa parte da União Europeia e países como Colômbia, Chile, Canadá e Arábia Saudita suspenderam ou restringiram os voos do Reino Unido. A lista de países que tomaram essa medida aumenta com o passar das horas, assim como a sensação de caos e preocupação.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai presidir nesta segunda-feira uma reunião de emergência para analisar a situação sobre os deslocamentos internacionais e em particular o fluxo regular de mercadorias para e a partir do Reino Unido", enquanto o isolamento do país aumenta.



A variante do vírus seria até 70% mais contagiosa, mas não está demonstrado que é mais letal. A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu que também poderia afetar "a eficácia de alguns métodos de diagnóstico".



A OMS pediu o "reforço dos controles" na Europa, pois já foram detectados casos da nova cepa fora do território britânico: Dinamarca, Itália, Holanda , Austrália e África do Sul.



Nesta segunda-feira, placas nas rodovias do sul da Inglaterra alertavam os viajantes e motoristas sobre o fechamento da fronteira com a França, que na noite anterior decidiu suspender todas as conexões por terra, mar e ar com o Reino Unido por 48 horas.



Grande parte dos produtos importados pelos britânicos chega por lá e o país poderia sofrer uma falta de suprimentos como alimentos frescos.



Dentro da UE, mais de dez países interromperam, ou restringiram, as conexões com o Reino Unido durante alguns dias. Além disso, todos os Estados europeus examinam uma resposta comum às conexões marítimas, ferroviárias e terrestres com o Reino Unido.



Fora da UE, Canadá, Chile, Argentina, Colômbia, Rússia, Peru, Hong Kong, Arábia Saudita, Kuwait, Índia, Irã, Suíça, El Salvador e Israel também suspenderam as conexões com o Reino Unido.



Outros países como Suíça impuseram uma quarentena para os viajantes procedentes do Reino Unido.



As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que observam "com muito cuidado" a variante do vírus que se propaga no Reino Unido, mas no momento não pretendem proibir as viagens a partir de e para o país.

Em alguns casos, a medida também afeta países que já detectaram a nova variante, como África do Sul e Dinamarca. Veja abaixo quais países já suspenderam voos provenientes do Reino Unido.



- França -

O governo anunciou a suspensão, a partir de meia-noite de domingo e por 48 horas, das viagens de pessoas procedentes de território britânico, "incluindo as relacionadas com o transporte de mercadorias (acompanhadas), por estrada, ar, mar, ou ferrovia".



- Alemanha -

Interrompeu todos os voos de passageiros da Grã-Bretanha e África do Sul até 31 de dezembro, a princípio. Também proibiu o acesso por mar, rodovias, ou ferrovias.



- Rússia -

A Rússia suspendeu por uma semana os voos com o Reino Unido.



- Itália -

Depois de detectar no domingo um primeiro caso de contágio pela nova cepa em um paciente que retornou recentemente da Grã-Bretanha, o país cancelou os voos a partir do Reino Unido. A entrada está proibida a pessoas que estiveram na Grã-Bretanha durante os últimos 14 dias. Os que já chegaram devem ser submetidos a testes.



- Irlanda -

Desde meia-noite de domingo, os voos estão suspensos por pelo menos 48 horas.



- Holanda -

Voos com passageiros a partir da Grã-Bretanha suspensos até 1o de janeiro.



As balsas, exceto aquelas com caminhões que transportam mercadorias e com motorista, não são aceitas.



No início de dezembro, o país detectou um caso de uma cepa de covid-19 que circula em parte do Reino Unido.



- Noruega, Dinamarca -

Voos procedentes do Reino Unido estão cancelados. a partir desta segunda-feira, por 48 horas. A Dinamarca registrou nove casos locais da cepa britânica.



- Suécia -

Anunciou no domingo que suspenderia os voos procedentes da Grã-Bretanha. Uma decisão formal deve ser anunciada nas próximas horas.



- Bélgica -

Interrupção de voos e do tráfego ferroviário oriundo da Grã-Bretanha por 24 horas.



- Suíça -

A Suíça interrompeu os voos do Reino Unido e da África do Sul até nova ordem e determinou uma quarentena retroativa de dez dias para qualquer pessoa procedente dos dois países desde 14 de dezembro.



- Restante da Europa -

A Finlândia suspendeu voos de passageiros oriundos do Reino Unido por duas semanas, a partir de segunda-feira.



Estônia, Letônia e Lituânia suspenderam os voos procedentes da Grã-Bretanha.



A Bulgária suspendeu as conexões aéreas com o Reino Unido até 31 de janeiro, e a Romênia, por duas semanas.



A Croácia suspendeu os voos de passageiros procedentes do Reino Unido por 48 horas.



A Macedônia interrompeu todos os voos da Grã-Bretanha e impõe um isolamento de 14 dias aos que passaram pelo país. A Polônia adotará a mesma medida, a partir de meia-noite desta segunda-feira.



A República Tcheca fará o mesmo a partir do meio-dia desta segunda-feira, assim como a Finlândia, durante duas semanas.



- Canadá -

Suspensão de voos com passageiros a partir do Reino Unido por 72 horas.



- Hong Kong -

Interromperá os voos de passageiros procedentes do Reino Unido a partir de meia-noite. Pessoas que estiveram na Grã-Bretanha nos últimos 14 dias devem obedecer a uma quarentena rígida.



- Índia -

A Índia suspenderá os voos a partir do Reino Unido até 31 de dezembro.



- Turquia -

Aplicará a mesma medida a aeronaves procedentes do Reino Unido, Dinamarca, Holanda e África do Sul.



- Irã -

Interrompeu os voos procedentes do Reino Unido por duas semanas.



- Israel -

Anunciou no domingo a proibição de entrada de cidadãos estrangeiros procedentes da Grã-Bretanha, Dinamarca e África do Sul.



- Arábia Saudita -

Suspendeu no domingo os voos internacionais e as chegadas por terra, ou mar, durante uma semana, prazo que pode ser prorrogado.



- Kuwait -

Adicionou o Reino Unido à lista de países "de alto risco", proibindo os voos.



- América Central e do Sul -

El Salvador proibiu a entrada de qualquer pessoa que esteve na Grã-Bretanha durante o último mês.



Argentina suspendeu voos do Reino Unido, e o Chile adotará a medida na terça-feira.



- Marrocos -

No domingo, suspendeu os voos procedentes da Grã-Bretanha.