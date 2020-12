México se tornou o primeiro país latino-americano a receber medicamentos biológicos contra o novo coronavírus AFP

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 21:28 | Atualizado 23/12/2020 21:29

O México recebeu, nesta quarta-feira (23), o primeiro carregamento de vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pela parceria dos laboratórios Pfizer/BioNTech - anunciou o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.



"Anúncio: primeiro embarque de vacinas Pfizer-Biontech chegando ao México", tuitou o ministro, direto do aeroporto internacional da Cidade do México, aonde a carga desembarcou, às 15h02 GMT (12h02 em Brasília).



O México se tornou, assim, o primeiro país latino-americano a receber medicamentos biológicos contra o novo coronavírus, que já deixou cerca de 120.000 mortos neste país de 129 milhões de habitantes.



Ebrard ainda não anunciou quantas doses foram desembarcadas nesta quarta-feira. A carga chegou da Bélgica em um avião de carga esperado, na beira da pista, por Ebrard e por outros funcionários, como o subsecretário de Saúde e responsável pela estratégia contra a epidemia, Hugo López-Gatell.



A primeira fase da vacinação começará nesta quinta-feira e terá como foco o pessoal médico que enfrenta a pandemia. Cerca de 1,3 milhão de pessoas foram infectadas no México até agora.



Ontem, o ministro Ebrard informou que, até 31 de janeiro, 1,4 milhão de doses chegarão ao México, das 34,4 milhões que os laboratórios norte-americano e alemão acertadas em acordo com o governo.



López-Gatell destacou que mais embarques semanais chegarão em fevereiro e que os envios de vacina continuarão em março.



"No final de março, teremos 7,5 milhões de doses da Pfizer e isso continuará até que tenhamos 34,4 milhões de doses", explicou o subsecretário na terça-feira.