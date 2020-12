O soldado francês, que estava de licença, foi preso com 4 quilos de cocaína Reprodução/Paris Orly Airport

Publicado 23/12/2020 22:32

Um militar de 33 anos foi detido com 4 quilos de cocaína no aeroporto de Paris Orly, na França , nesta quarta-feira (23), e cometeu suicídio ao pegar a arma de um policial. As informações são da agência de notícias AFP.

Segundo a publicação, o soldado francês pertencia ao Nono Regimento de Infantaria de Fuzileiros Navais da Guiana Francesa e roubou a arma de uma policial quando ela foi levar comida até sua cela.

O militar foi preso na alfândega na última segunda-feira (21). Ele estava de licença no momento do incidente, disse o porta-voz do Exército, coronel Eric de Lapresle, à agência de notícias. O homem foi levado às instalações da Polícia de Fronteira de Orly, após a abertura de uma investigação pelo Escritório Antinarcóticos (Ofast) . Assim que roubou a arma da agente, o soldado deu um tiro no rosto, afirmou uma fonte próxima à investigação.

De acordo com a procuradoria de Créteil, que encarregou a IGPN (Inspeção-Geral da Polícia) de investigar "as causas da morte", o homem morreu enquanto era levado ao hospital.