Europa supera 25 milhões de casos de covid-19

Por AFP

Publicado 25/12/2020 13:51

A Europa superou nesta sexta-feira a marca de 25 milhões de casos de coronavírus, em uma pandemia que ofuscou o Natal ao redor do mundo, enquanto vários países latino-americanos iniciaram as campanhas de vacinação.

A Europa, que em meados de dezembro se tornou a primeira região a superar 500 mil mortos, é a mais afetada no mundo em número de contágios, de acordo com um balanço da AFP com base em números oficiais.

Em todo o planeta, a covid-19 matou mais de 1,7 milhão de pessoas e infectou mais de 79 milhões.

Em sua tradicional mensagem de Natal, o papa Francisco insistiu na "necessidade de fraternidade" neste momento da história, "marcado pela crise ecológica e pelos graves desequilíbrios econômicos e sociais, agravados pela pandemia do coronavírus".

O pontífice também reservou palavras para as famílias "que não podem se reunir hoje, assim como as que se veem obrigadas a ficar em casa", em um Natal singular, no qual muitas pessoas não conseguiram se reunir com os entes queridos devido às restrições da pandemia.

As dificuldades do "ano terrível" também foram mencionadas pelo diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Vimos os sacrifícios que tantas pessoas fizeram para proteger e preservar a vida. Não podemos desperdiçar estes sacrifícios", disse.

"Mas temos esperança: as vacinas oferecem uma solução para sair por fim desta tragédia. Mas será necessário tempo para que todo o planeta seja vacinado", afirmou em uma mensagem de Natal.

"A saúde da humanidade"

Neste sentido, o papa Francisco fez um apelo por "vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis".

"As leis de mercado e as patentes não têm que estar acima da saúda da humanidade", disse na mensagem "Urbi et Orbi".

Segundo a OMS, 61 vacinas iniciaram a fase de testes em humanos e 16 estão na etapa final. No total, 172 estão sendo desenvolvidas em laboratórios de todo o mundo.

O Reino Unido, que detectou uma nova cepa de SARS-CoV-2, é o país onde a epidemia está em maior ritmo de aceleração.

Um estudo divulgado na quinta-feira na internet e sem confirmação por qualquer revista científica até o momento afirma que a nova variante "poderia ser entre 50% e 74% mais contagiosa" que as cepas em circulação até agora.

Uma descoberta que provoca muita preocupação. A Alemanha já detectou um caso, em uma mulher que retornou de avião de Londres.

A respeito de outra variante identificada na África do Sul, "nada demonstra" que esta cepa é mais perigosa ou contagiosa que a mutação britânica, afirmou o ministro sul-africano da Saúde, Zwelini Mkhize.

No Reino Unido, milhares de caminhoneiros passaram a noite de 24 de dezembro bloqueados nas proximidades do porto de Dover, sul da Inglaterra, sem saber quando serão autorizados a atravessar a fronteira, pois são obrigados a apresentar um resultado negativo de covid-19 para entrar no continente.

A situação, no entanto, parece melhorar e as autoridades francesas, do outro lado do Canal da Mancha, afirmam que o tráfego será normalizado no sábado.

Aceleração da vacinação

Diante do temor de uma propagação ainda mais rápida do vírus, os países fazem o possível para iniciar as campanhas de vacinação.

Vários países da União Europeia (UE) começarão a imunizar os cidadãos no próximo domingo, mas os números elevados de contágios levaram diversos governos, incluindo Itália, Áustria e Irlanda, a impor restrições para as festas de fim de ano.

Na América Latina, México, Chile e Costa Rica iniciaram as campanhas com a vacina dos laboratórios.

Com 120.000 mortes provocadas pela covid-19, o México é o quarto país mais afetado pela pandemia, atrás de Estados Unidos, Brasil e Índia.

O Chile recebeu um primeiro lote de 10 mil doses, que começaram a ser aplicadas imediatamente. A Costa Rica recebeu 9.750 doses.

A Argentina recebeu na quinta-feira um carregamento de 300.000 doses da vacina russa contra a covid-19, Sputnik V.

O fármaco russo foi aprovado para uso emergencial pelo ministério da Saúde argentino. Esta foi a primeira autorização desta vacina na América Latina.

Nos Estados Unidos, país com o maior número de mortes (329 mil) e casos (18,6 milhões) no planeta, o presidente Donald Trump elogiou as "milhões de doses" distribuídas de uma "vacina segura e eficaz que salvará milhões de vidas".

"Um verdadeiro milagre de Natal", disse Trump.