Por iG

Publicado 25/12/2020 19:39 | Atualizado 25/12/2020 19:39

Um veículo explodiu no centro de Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira (25). A polícia local disse que se tratou de um 'ato intencional', mas ainda não especificou se foi um ato terrorista. Três pessoas com ferimentos leves foram levadas ao hospital.



"A explosão foi significativa, como você pode ver... o departamento de polícia, seus parceiros federais, o FBI e o ATF, estão conduzindo uma investigação em grande escala", disse Don Aaron, porta-voz da polícia de Nashville.

Segundo autoridades locais, 20 prédios da região foram danificados e diversos veículos destruídos. O prefeito da cidade, John Cooper, pediu para que as pessoas fiquem longe do centro da cidade.

A explosão aconteceu perto da AT&T Tower, um edifício emblemático da capital da música country, chamado de “Batman Tower” por sua forma. O bairro foi isolado pela polícia.

Veja os vídeos a seguir:

VIDEO AUDIO AND RECORDED MESSAGE COMING FROM RV PRIOR TO EXPLOSION “If you can hear this message, evacuate now.” A recording believed to be coming from an RV that exploded in #Nashville #Christmas morning prompted officers to get residents to safety prior to the explosion pic.twitter.com/mbuCUw3XEJ — Joe Padula (@JoePadula) December 25, 2020

VIDEO AUDIO AND RECORDED MESSAGE COMING FROM RV PRIOR TO EXPLOSION “If you can hear this message, evacuate now.” A recording believed to be coming from an RV that exploded in #Nashville #Christmas morning prompted officers to get residents to safety prior to the explosion pic.twitter.com/mbuCUw3XEJ

— Joe Padula (@JoePadula) December 25, 2020 ">

O esquadrão anti- bomba é chamado depois que um trailer estacionado explodiu em #Nashville no Natal. A explosão aconteceu na 2ª Avenida no centro às 6h40. pic.twitter.com/IcZrv9mb5E — iara sales - #Dia22VaiSerGigante!!! (@iaras2007) December 25, 2020

O esquadrão anti- bomba é chamado depois que um trailer estacionado explodiu em #Nashville no Natal. A explosão aconteceu na 2ª Avenida no centro às 6h40. pic.twitter.com/IcZrv9mb5E

— iara sales - #Dia22VaiSerGigante!!! (@iaras2007) December 25, 2020 ">