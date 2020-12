Mundo & Ciência

Papa defende fraternidade e pede vacinas para todos em mensagem de Natal

Em seu tradicional panorama dos conflitos do planeta, seguido da bênção "Urbi et Orbi", o pontífice insistiu na esperança de que o Natal seja o "momento propício para dissolver as tensões em todo Oriente Médio e no Mediterrâneo oriental

Publicado há 4 horas