Algumas companhias aéreas como British Airways e Delta já concordaram em exigir que os passageiros apresentem testes com resultado negativos para covid-19 antes de viajar do Reino Unido para Nova York AFP

Por AFP

Publicado 25/12/2020 17:01

EUA - Todos os passageiros procedentes do Reino Unido serão obrigados a apresentar um teste negativo de covid-19 antes de embarcar a partir de segunda-feira, anunciaram as autoridades dos Estados Unidos, na mais recente restrição imposta depois da detecção no país europeu de uma nova cepa do coronavírus.



A notícia da nova variante, que é considerada mais contagiosa, levou países de todo o mundo a fechar as fronteiras para os viajantes do Reino Unido.



A nova regra entrará em vigor na segunda-feira e exigirá um teste negativo realizado nas 72 horas prévias ao embarque, informaram os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos em um comunicado.



"Este requisito de um teste adicional fortalecerá a proteção da população americana para melhorar a saúde e a segurança e garantir viagens internacionais responsáveis", afirma a nota



Algumas companhias aéreas como British Airways e Delta já concordaram em exigir que os passageiros apresentem testes com resultado negativos para covid-19 antes de viajar do Reino Unido para Nova York.



Os governos da União Europeia (UE) começaram a flexibilizar as proibições de viagens ao Reino Unido para conter a variante. Os países são estimulados a reabrir as fronteiras com a exigência de testes obrigatórios para os viajantes.