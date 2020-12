Por IG - Último Segundo

Publicado 26/12/2020 21:44

Estados Unidos - A polícia de Nashville, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, já recebeu mais de 500 pistas sobre a explosão intencional de um veículo que aconteceu nesta sexta-feira (25). O caso está sob investigação do FBI e do ATF (Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos).

De acordo com as últimas informações divulgadas pela polícia na tarde deste sábado (26), não há nenhuma ameaça ativa neste momento em Nashville. Não foi identificado, ainda, quem estacionou um motorhome no centro da cidade, em frente ao escritório do AT&T. A explosão deixou três feridos.

A cidade está em toque de recolher desde o acontecimento. A polícia encontrou hoje um tecido, possivelmente humano, próximo ao local. O material segue para perícia.

O caso

Por volta das 6h da manhã do dia 25, a polícia recebeu chamado sobre um veículo suspeito que estava estacionado na região central de Nashville. Quando chegaram ao local, os oficiais ouviram uma contagem regressiva de uma explosão vinda de dentro do veículo, que cronometrava 15 minutos.

Em seguida, os prédios próximos ao acidente foram evacuados. Pelo menos 40 comércios foram identificados, vidros quebraram, carros pegaram fogo e árvores foram derrubadas. Três pessoas ficaram feridas.