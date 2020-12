Mauricette, de 78 anos, foi a primeira vacinada da França Thomas Samson/AFP

Publicado 27/12/2020 13:04

Aos 78 anos, Mauricette foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 na França, neste domingo (27), em Sevran, na grande região parisiense. Vários países da União Europeia dão início à campanha de imunização neste domingo, diante do temor da periculosidade da nova variante do coronavírus originária do Reino Unido.

"Estou emocionada!", declarou Mauricette ao receber a vacina da Pfizer/BioNTech no hospital René-Muret. Sorridente, a ex-doméstica foi aplaudida pela equipe de profissionais de saúde que acompanharam a inauguração da campanha. Ao ser questionada pela imprensa sobre as reações à vacina, Mauricette resumiu: "ela esquenta!".

Logo após, o cardiologista Jean-Jacques Monsuez, de 65 anos, foi receber a injeção. Além dos dois primeiros vacinados, cerca de mais 20 pessoas irão receber o imunizante neste domingo em Sevran e em um centro geriátrico de Dijon, no leste da França. Na próxima semana, a vacinação se estende a cerca de 23 hospitais e casas de repouso de Paris, Lyon, Lille e Tours.

O governo francês tem o objetivo de imunizar um milhão de pessoas até o final de fevereiro de 2021, sendo idosos, profissionais de saúde e indivíduos vulneráveis como grupo prioritário. O restante da população será vacinada até o final do segundo trimestre do ano que vem.

Outro desafio para as autoridades de saúde francesas, além do cumprimento do programa de imunização, será o de convencer os cidadãos a se vacinarem. Na Europa, a França é um dos países que tem maior rejeição aos imunizantes contra a Covid-19. Apenas 44% dos franceses pretendem receber a vacina, de acordo com uma pesquisa publicada neste domingo pelo Journal du Dimanche.

Espanha e Itália

Menos de uma semana após a liberação da União Europeia para a vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, vários países do bloco iniciam a vacinação neste domingo. Apenas Alemanha, Hungria e Eslováquia resolveram se antecipar e já começaram a imunização no sábado (26).

Na Espanha, Araceli Rosario Hidalgo Sanchez, de 96 anos, foi a primeira a receber a vacina nesta manhã. A idosa, que é de uma casa de repouso de Guadalajara, no centro do país, afirmou não ter sentido nada ao ter o produto injetado. As imagens foram transmitidas em cadeia nacional de TV.

Já a Itália anunciou que vai inaugurar sua campanha com Claudia Aliver Nini, de 29 anos. A enfermeira foi um símbolo da luta contra a Covid-19 no país e trabalhou ativamente com idosos no pico da epidemia na Itália, entre março e abril.

Quem também deve receber a vacina na Itália neste domingo é Annalisa Malara, de 38 anos, médica do serviço de reanimação do hospital de Codogno, no norte do país. Foi ela quem detectou o primeiro caso de coronavírus na Itália, em 20 de fevereiro, e soou o alarme da propagação da doença na Europa.