Ataque na China Reprodução internet

Por AFP

Publicado 27/12/2020 18:16

China - Um homem armado com uma faca assassinou sete pessoas e deixou outras sete feridas neste domingo em uma localidade do nordeste da China, por motivos ainda desconhecidos, informou a imprensa estatal.



O ataque aconteceu durante a manhã nas ruas de Kaiyuan, na província de Liaoning, informou a agência Xinhua.



O agressor matou sete pessoas e feriu o mesmo número em um aparente "ataque indiscriminado". Ele foi detido pela polícia em uma casa de banho.



Uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias do crime, informou a Secretaria de Segurança Pública de Kaiyuan em um comunicado publicado na rede social Weibo (equivalente ao Twitter na China).



Os ataques com facas são frequentes na China, onde as armas de fogo são proibidas para os cidadãos comuns.



De modo geral, assassinatos deste tipo são cometidos de maneira aleatória por pessoas que se consideram vítimas de injustiça e buscam vingar-se da sociedade.



Em fevereiro de 2019, um indivíduo que suspeitava que a esposa era infiel matou oito pessoas e feriu sete a facadas em uma cidade da província de Gansu (noroeste).



Em abril de 2018, um homem matou nove estudantes do Ensino Médio na província de Shaanxi (norte) e feriu outros 12. O assassino, de 28 anos, disse que agiu por vingança por ter sido vítima de bullying quando era aluno no mesmo colégio das vítimas.