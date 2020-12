As motivações da explosão ainda são desconhecidas, mas a mídia dos EUA diz que o idoso estava "obcecado" com os supostos danos causados pela rede 5G Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 18:44

EUA - A polícia de Nashville, nos EUA, suspeita que Anthony Quinn Warner, um estadunidense de 63 anos, seja o responsável pela explosão de um trailer no dia de Natal. O ato deixou três feridos e causou danos em prédios próximos. As informações são da agência de notícias Ansa.

De acordo com fontes militares divulgadas pela mídia local, restos mortais foram encontrados no veículo e o homem não foi visto pelos vizinhos desde o dia do ataque.



O FBI fez uma operação de busca e apreensão em uma casa em Antioquia, a cerca de 20 quilômetros do local da explosão, para tentar conectar os restos mortais com a pessoa que vivia ali.



As motivações do ato suicida ainda são desconhecidas, mas a mídia norte-americana diz que o idoso estava "obcecado" com os supostos danos causados pela rede 5G - tema muito recorrente de teorias da conspiração na internet.