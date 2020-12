Yoozoo, empresa criada por Lin Qi Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 12:21

Após a morte do bilionário chinês Lin Qi, de 39 anos, no dia 25 de dezembro na China, a polícia de Xangai apontou um dos colegas de Lin, identificado apenas como Xu, como principal suspeito pela morte do bilionário. As informações são da "BBC".



Segundo a polícia, Qi morreu envenenado. Ele era presidente da desenvolvedora de jogos Yoozoo, fundada em 2009, possuindo um patrimônio de cerca de R$ 5,4 bilhões, de acordo com a Hurun China Rich List.



“Adeus, jovem (…) Estaremos juntos, continuaremos a ser gentis, continuaremos a acreditar na bondade e continuaremos a lutar contra tudo o que é mau”, disse a empresa em seu microblog oficial. De acordo com um comunicado da Yoozoo, o empresário ficou internado após passar mal, mas estava estável. A situação piorou na sexta-feira, dia 25, quando foi anunciada a sua morte.



A imprensa local acredita que Xu Yao está sob custódia. Ele chefia o braço de produção da Yoozoo, que é conhecida principalmente pelo jogo Game of Thrones: Winter is Coming, e também é coeditora do Brawl Stars, da Supercell.