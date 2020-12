O ativista pela democracia Lee Cheuk-Yan protesta pedindo liberdade à Zhang Zhan condenada a quatro anos de prisão após cobrir a pandemia em Wuhan Peter PARKS / AFP

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 14:02

A jornalista independente Zhang Zhan, de 37 anos, recebeu nesta segunda-feira, uma pena de quatro anos de prisão. Zhan foi condenada por divulgar nas redes sociais a situação do coronavírus na cidade de Wuhan, na China, além de ser acusada de causar problemas.



De acordo com informações da agência France Presse, a jornalista "parecia muito abatida quando a sentença foi anunciada", disse um de seus advogados, Ren Quanniu, que expressou "muita preocupação" com o estado psicológico de Zhan.



A jornalista foi a primeira pessoa a ser julgada, há ainda outros processos em andamento contra autores de imagens que mostraram a situação dos hospitais de Wuhan no início da pandemia do novo coronavírus.