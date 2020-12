Líder comunista, Ammosov aparentemente disse a Irina Vysokikh, durante a sessão que, por ser um 'homem saudável', seus olhos estavam fixos em seu 'lindo peito Reprodução

Moscou - Um político russo está recebendo severas críticas depois de confessar ter encarado o seio de uma colega durante sua fala em uma sessão parlamentar em caso explícito de assédio.



Pyotr Ammosov, aparentemente, disse a Irina Vysokikh, de 34 anos, que, como um "homem saudável", seus olhos estavam fixos em seu "lindo" peito. O homem de 54 anos afirmou ainda que isso o impedia de prestar atenção ao que ela dizia.

Quando Vysokikh contestou a declaração, ela teria sido repreendida por outro membro do painel virtual por "responder" a um superior. O incidente gerou uma polêmica em torno do sexismo na política russa.

Conforme relatado pelo site Daily Mail, Irina fazia um discurso sobre bebidas com baixo teor de álcool durante uma sessão parlamentar e estava vestida formalmente com um casaco adequado à ocasião.

Mas sua roupa não impediu que Ammosov continuasse com o assédio. "Não é bom que isso aconteça, é claro. Mas, como homem, admito que é lindo." Ela rebateu os comentários ofensivos de Ammosov, dizendo: "Certamente não vou discutir minha aparência com você."

Outro membro do painel, entretanto, advertiu a parlamentar por tentar responder a Ammosov. Os comentários que ela recebeu variaram de "atenha-se ao seu relatório e não comente nada" e "isso será relatado aos seus superiores". O microfone de Irina também parecia estar mudo quando ela protestou contra os comentários de Ammosov.

Enquanto isso, alguns outros parlamentares apoiaram a colega, garantindo que não havia nada de errado com o que ela estava vestindo. Chamando o caso de "sexismo", o ministro Viktor Fyodorov disse que sua "aparência se encaixa no código de vestimenta exigido dos funcionários do estado".

A mídia local aparentemente rotulou Ammosov de "o sexista do dia" quando, após o incidente, ele se recusou a retirar seus comentários. Ele se justificou dizendo que "as pessoas só se desculpam quando estão erradas. Não houve conflito, simplesmente expressei minha opinião."

Ammosov também tem sido alvo de críticas dos internautas, ao ser chamado de machista e antiquado.