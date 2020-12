Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Reprodução/Instagram

Brasília - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, ressaltou a importância do sequenciamento genômico para a identificação de novas variantes do coronavírus, como as registradas no Reino Unido.



"Somente se os países estiverem procurando e testando com eficácia seremos capazes de ajustar estratégias para lidar com isso", declarou durante sua última coletiva de imprensa em 2020



Tedros também afirmou que haverá desafios em 2021 no combate à pandemia de covid-19, mas defendeu a intensificação do sequenciamento genômico do vírus e destacou as ações realizadas pela OMS neste ano.