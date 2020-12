Argentina volta a proibir entrada de turistas brasileiros e de países vizinhos Henderson Moret

Por iG

Publicado 28/12/2020 16:18 | Atualizado 28/12/2020 16:19

Buenos Aires - O governo argentino proibiu a entrada de turistas vindos do Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai. A medida, que vale até o dia 8 de janeiro, pode ser postergada.



A decisão foi tomada para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no país durante o período de festas do fim de ano e também devido a mutação do vírus, confirmada pelo governo britânico neste mês, que apesar de não ser mais letal, esta nova variante é mais contagiosa.

Durante esse período, será autorizada a entrada pessoas previamente autorizadas pela imigração, que terão que apresentar teste (RT-PCR) negativo para o vírus e cumprir quarentena obrigatória de sete dias antes de entrar no país.

A Argentina já havia proibido o embarque e desembarque de voos vindos do Reino Unido, onde a mutação foi encontrada pela primeira vez.

Nesta terça-feira (29), será iniciado o processo de vacinação contra a Covid-19 no país. 300 mil doses da Sputnik V, vacina russa, chegaram em solo argentino na última semana. O presidente Alberto Fernandez declarou que até o início do outono espera ter vacinado grande parte do grupo de risco do país.