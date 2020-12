Túmulos amanheceram vandalizados em Paris Reprodução Twitter Préfet de Seine-et-Marne

Por AFP

Publicado 28/12/2020 15:57

Paris - Cerca de 60 túmulos do cemitério municipal de Fontainebleau, no sul da região parisiense, foram vandalizados com suásticas na madrugada de domingo para segunda-feira, informaram fontes coincidentes.



"Sessenta e sete túmulos, alguns antigos e outros mais recentes, foram vandalizados com suásticas e rosas brancas e prateadas", disse à AFP o prefeito de Fontainebleau, Frédéric Valletoux.



Le Préfet de Seine-et-Marne condamne vigoureusement la dégradation des 67 tombes du cimetière de Fontainebleau par apposition de croix gammées. Il a mobilisé les forces de l’ordre pour identifier les auteurs rapidement. pic.twitter.com/pq3LHsanWi — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) December 28, 2020

O cemitério judaico, localizado ao lado do principal cemitério da cidade, não sofreu nenhum tipo de vandalismo, segundo a Promotoria local, que abriu uma investigação por "degradação de sepulturas".



Além das suásticas, também apareceram inscrições com as palavras "Biobananas" ou "Charles". Mas não houve "nenhuma mensagem de caráter antissemita", afirmou o prefeito.



A Promotoria também explicou que não encontrou "nenhuma reivindicação" política nessas mensagens.