Por AFP

Publicado 31/12/2020 10:29

Tóquio informou, nesta quinta-feira, mais de 1.300 novos casos diários de coronavírus, em um momento em que as autoridades locais e nacionais alertam que o estado de emergência pode se tornar necessário em face do surto da pandemia.



O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, reuniu-se com ministros preocupados com a crise de saúde, mas nenhum anúncio foi feito.



"A tendência é claramente de alta. Levo isso muito a sério", disse Suga à imprensa, pedindo aos japoneses, mais uma vez, que usem máscara, lavem as mãos e evitem multidões e saídas não essenciais.



Suas declarações foram dadas logo depois que Tóquio anunciou 1.337 novos casos de coronavírus, um recorde para a cidade. Em nível nacional, o recorde também foi quebrado nesta quinta-feira, com mais de 4.000 novos casos diários, de acordo com as autoridades.



Na comparação com outros países, o Japão foi relativamente menos afetado desde o início da pandemia, com menos de 3.500 mortes em todo território.