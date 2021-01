Fogos de artifício na virada do ano de 2021 na ponte Harbour, em Sidney, na Austrália Saeed Khan/AFP

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 01:42

O réveillon ao redor do mundo também foi comemorado com restrições, em meio à epidemia de coronavírus. Em Nova York e Paris as ruas foram isoladas e teve bastante policiamento. Em vários países, governos adotaram restrições e fecharam locais públicos para evitar aglomerações.

Austrália celebrou a chegada do novo ano na clássica ponte Harbour em Sidney, porém sem público, devido À pandemia da Covid-19, o governo do país optou por banir a concentração de pessoas que normalmente se reuniam para assistir à tradicional queima de fogos. Dessa forma, apenas a população do entorno teve o privilégio de ver o show de luzes.



A orla de Mumbai, na Índia, ficou deserta. A tradicional 'Bola da Times Square', em Nova York, nos EUA, fez a tradicional descida e contagem regressiva sem público, por causa da pandemia.



A cantora Anitta se apresentou na Times Square. A apresentação também não teve público.

