Equipes de resgate estão usando placas de isopor laranja para se mover pela área do deslizamento Divulgação

Por AFP

Publicado 02/01/2021 13:45

Uma pessoa foi encontrada morta sob os escombros de um deslizamento de terra na Noruega, o que eleva para dois o número de mortos - anunciaram as autoridades locais neste sábado (2), enquanto segue a operação de resgate para encontrar oito desaparecidos.



"Ainda temos esperança de encontrar sobreviventes", disse à imprensa Roy Alkvist, um dos oficiais da equipe de socorro, três dias depois de um impressionante deslizamento de terra que deixou dez feridos no município de Gjerdrum, a nordeste de Oslo.



Hoje pela manhã, a chefe da polícia local, Ida Melbo Øystese, disse que espera encontrar sobreviventes nas bolsas de ar que restam dos edifícios que permanecem parcialmente intactos.



A polícia não informou a identidade da pessoa encontrada morta por uma brigada canina na sexta-feira e, em vez disso, divulgou uma lista com os nomes dos desaparecidos.



Em Ask, no município de Gjerdrum, uma cidade de cinco mil habitantes, a 25 km da capital norueguesa, o solo afundou na manhã de 30 de dezembro. Provocou a evacuação de cerca de mil pessoas, que não podem voltar para casa, devido à instabilidade do solo.



O terreno voltou a desmoronar na madrugada deste sábado.



Cerca de dez casas e outros 31 imóveis desabaram. Algumas residências foram arrastadas por mais de 400 metros.



A Direção de Água e Energia da Noruega (NVE) estima que o deslizamento de terra tenha ocorrido em uma área de aproximadamente 350 por 800 metros.



Dez pessoas ficaram feridas. Uma delas, em estado grave, teve de ser transferida para Oslo.



A primeira-ministra Erna Solberg, que viajou ao local da tragédia, afirmou que foi "um dos maiores" deslizamentos de terra que o país já conheceu.