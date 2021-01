Por AFP

Bruxelas, Bélgica - A União Europeia reconheceu neste sábado a "insuficiência mundial" na capacidade de produção de vacinas contra a Covid-19 e está "pronta para ajudar" a aumentá-la, declarou a comissária europeia de Saúde, Stella Kyriakides, citada pela agência alemã DPA.O início das campanhas de vacinação na Europa continental gerou críticas por sua lentidão, principalmente na França, e pelo fato de funcionários da área de saúde não estarem sendo priorizados, como na Alemanha. "Essas dificuldades não se devem ao volume de pedidos, e sim à insuficiência em escala mundial na capacidade de produção, como é o caso da BioNTech", explicou Stella. A campanha de vacinação começou no último fim de semana nos 27 países da UE , depois que autoridades de saúde europeias deram autorização para a vacina Pfizer-BioNTech. "A UE aportou desde muito cedo financiamento à BioNTech, cerca de 100 milhões de euros para desenvolver sua capacidade de produção. A situação irá melhorar aos poucos. Estamos novamente prontos para ajudar a aumentar a capacidade de produção", assinalou a comissária.A empresa alemã irá inaugurar uma nova unidade de produção em Marburgo, Alemanha, que deverá permitir a fabricação de cerca de 250 milhões de doses suplementares a partir do primeiro semestre de 2021, informou ontem à revista "Der Spiegel", Ugur Sahin, diretor do laboratório.