Um pai de 34 anos publicou em um fórum on-line que, por não querer que o filho fosse associado à "era da Covid", tomou medidas drásticas e tentou mudar a data de nascimento do bebê. As informações são do portal Metrópoles.

O homem, que preferiu não se identificar, publicou no Reddit que odeia tanto 2020 que tentou fazer a mudança. Segundo o portal, a criança nasceu às 23h05 do dia 31 de dezembro, mas o pai a registrou como se ela tivesse nascido uma hora depois, já em 2021.

No entanto, o rapaz foi desmascarado pela enfermeira, que não aceitou o documento com os dados errados. "Eu disse que ela estava fazendo um grande alvoroço por causa disso. E que é injusto com meu filho, porque ele viveu em 2020 por apenas uma hora", disse o homem.

"Além disso, 2020 foi um ano de m****. Estou feliz que finalmente acabou e não quero que meu filho seja associado a isso. Portanto, adicionar 2021 faria mais sentido. Eu disse a ela que não importava e que era melhor assim", afirmou.

De acordo com a publicação, a mulher disse ao pai que o que ele estava tentando fazer era "considerado falsificação", e ele respondeu, dizendo assumir "total responsabilidade por tudo o que acontecesse depois". Porém, a enfermeira não desistiu e envolveu mais pessoas e, no fim, a equipe médica conseguiu impedir o registro do documento.

"Odeio 2020"

Na mesma publicação, o homem disse que sua família o chamou de "louco e controlador" após a situação. "Odeio 2020 e gostaria que nunca tivesse existido", escreveu. Em resposta, os usuários do Reddit também ficaram contra ele, rotulando-o de "idiota".

Mesmo assim, o homem tentou se defender, afirmando ter perdido o pai e um amigo para a Covid-19. Ele ainda disse ter enfrentado muitas dificuldades financeiras ao longo do ano.