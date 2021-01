Mundo & Ciência

UE aguarda autorização de uma segunda vacina 'nas próximas horas'

No último dia 21, a Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina contra covid-19 da Pfizer/BioNTech; a vacinação nos países do bloco iniciou no dia 27 de dezembro

Publicado 05/01/2021 17:26 | Atualizado há 1 hora