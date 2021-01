Por AFP

Publicado 06/01/2021 11:15 | Atualizado 06/01/2021 11:19

Veghel, Holanda - Uma profissional da saúde foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a covid-19 na Holanda, o último país da União Europeia (UE) a iniciar a campanha de vacinação em meio a fortes críticas pela lentidão do processo.A primeira dose da vacina Pfizer/BioNTech foi aplicada em Sanna Elkadiri, uma cuidadora de 39 anos que trabalha em uma casa de repouso na cidade de Veghel, sul do país.O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, afirmou à imprensa que foi "um momento incrível"."Finalmente, depois de 10 meses estamos começando a acabar com a crise", disse.O governo holandês foi muito criticado por sua lentidão para começar o processo de vacinação. O primeiro-ministro Mark Rutte admitiu esta semana que estava "realmente decepcionado".Funcionários de hospitais que mantêm contato com os pacientes de covid-19 serão os primeiros a receber a vacina, ao lado dos trabalhadores das casas de repouso do sul do país.A Holanda foi o último país da UE a iniciar a campanha de vacinação, que começou em 27 de dezembro em vários países do bloco.