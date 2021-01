Por IG - Último Segundo

Publicado 06/01/2021 13:34

O sonho de se tornar milionário da noite para o dia se tornou pesadelo para um cidadão alemão que deixou passar a oportunidade de levar 11,3 milhões de euros (cerca de R$ 72,6 milhões) em sorteio de loteria. O bilhete vencedor sorteado 1º de abril de 2017 tinha validade de 3 anos e meio, mas não foi reclamado no período e expirou no último dia 31 de dezembro de 2020. As informações são do jornal alemão Deutsche Welle.

"Mesmo após uma longa busca, ainda desejaríamos sinceramente poder pagar o prêmio ao felizardo", declarou Georg Wacker, diretor da loteria estatal Toto-Lotto do estado de Baden-Württemberg, em entrevista à AFP.

Os veículos de comunicação da região emitiram anúncios constantes para que o vencedor fosse retirar o prêmio, porém ninguém se manifestou a tempo. A lotérica da cidade de Reutlingen, próxima a Stuttgart, no sul da Alemanha, publicou informações sobre o vencedor nas redes sociais três dias depois de anunciar o prêmio, inclusive com a sua provável localização.