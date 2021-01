Donald Trump AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/01/2021 13:24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta quarta-feira, 6, para fazer várias críticas ao processo eleitoral no país. Segundo Trump, alguns Estados desejam refazer o processo, em meio a supostas denúncias de fraudes.

As declarações são dadas no dia em que o democrata Joe Biden deve receber a confirmação de sua vitória em sessão do Congresso em Washington.

Publicidade

Manifestantes favoráveis a Trump já se reúnem nas proximidades do Legislativo americano, a fim de protestar, e a Guarda Nacional está presente para conter o quadro.

Trump tem defendido que o vice-presidente, Mike Pence, não certifique a vitória de Biden. "Até o México usa identificação dos eleitores", afirmou o atual presidente.

Publicidade

Sem citar locais ou provas, Trump disse que foram encontrados 50 mil votos na noite passada. "Nosso processo eleitoral é pior do que os dos países de terceiro mundo", afirmou.