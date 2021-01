Nos últimos sete dias, seis países registraram mais da metade dos mortos no mundo: Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Alemanha e Rússia Divulgação

Por AFP

Publicado 06/01/2021 13:34

Paris, França - O mundo registrou um recorde de mais de 15.700 mortos por covid-19 em 24 horas, segundo uma contagem realizada nesta quarta-feira (6) pela AFP a partir de dados das autoridades de saúde.



Na terça-feira, foram informadas 15.769 novas mortes. A média dos últimos sete dias aumentou para 11.400 óbitos diários, um número que se aproxima da pior semana registrada, de 16 a 22 de dezembro, quando foi contabilizada uma média de 11.700 mortos.



Em um momento em que o lançamento de campanhas de vacinação alimenta a esperança de alguns países de controlar o avanço da pandemia, o número de mortes registradas no mundo parece ter alcançado há pouco mais de um mês um platô, o mais alto desde o surgimento do vírus.



Em 24 de novembro, o número de mortes semanais superou pela primeira vez o valor simbólico de 70.000 (mais de 10.000 mortes por dia). Apesar das oscilações, o mundo nunca diminuiu esse número desde então.



Nos últimos sete dias, seis países registraram mais da metade dos mortos no mundo: Estados Unidos (19.149 mortes, média de 2.736 por dia), Brasil (5.051, 722), México (4.977, 711), Reino Unido (4.738, 677), Alemanha (4.540, 649) e Rússia (3.679, 526).



No total, desde que o escritório da OMS na China informou sobre o surgimento da doença no final de dezembro de 2019, a pandemia deixa ao menos 1.869.674 mortos e 86.365.637 casos no mundo.