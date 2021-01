O caso inusitado ocorreu em Queensland, na Austrália Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 15:35 | Atualizado 06/01/2021 16:04

Austrália - Para tirar fotos, uma mulher se pendurou no parapeito da varanda do 11º andar de um hotel resort em Queensland, na Austrália. A moça foi detida pela polícia após vizinhos a filmarem na sacada. As informações são do portal UOL.



A rede de televisão 9News compartilhou, no Facebook, um vídeo que registra o momento inusitado. A mulher estava com uma amiga, que foi vista de pé em uma cadeira tirando as fotos.

Em determinado momento da gravação, a mulher que se arriscou na varanda até solta uma das mãos. "Isso [se pendurar para tirar fotos] é estúpido, não é?", perguntou um vizinho que filmou a ação.

Em entrevista ao 9News, ele condenou o ato e afirmou que "a próxima foto poderia ser ela caída no chão".