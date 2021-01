Por AFP

Publicado 06/01/2021 17:35 | Atualizado 06/01/2021 17:53

Paris - Mais de um milhão de habitantes da União Europeia receberam a 1ª dose da vacina contra a covid-19, com dinamarqueses, alemães e italianos à frente, segundo balanço apurado nesta quarta-feira (6) pela AFP.Desde o início da campanha de vacinação europeia no final de dezembro, pelo menos 1,1 milhão de pessoas (0,2% da população da UE) receberam uma dose da vacina da aliança Pfizer/BioNTech, a única atualmente gerenciada no bloco.Em comparação, os Estados Unidos administraram doses para mais de 4,84 milhões de pessoas (1,5% de sua população); a China a mais de 4,5 milhões (0,3% até 31 de dezembro); Israel a 1,49 milhão (17,2%) e o Reino Unido para mais de 1,3 milhão (1,9%). Todos esses países iniciaram seu programa de vacinação antes da União Europeia.A Alemanha é o país da UE que vacinou mais pessoas(367.331), à frente da Itália (260.946), Polônia (140.226), Espanha (139.339) e Dinamarca (63.312), de acordo com os últimos dados disponíveis.Mas, em proporção à sua população, a Dinamarca é o Estado que mais vacinou dentro da UE: 1,1% da população dinamarquesa recebeu uma dose, bem à frente da Alemanha (0,44%), Itália (0,43% ) e Eslovênia (0,43%).Essas taxas estão bem atrás das de Israel (17,2%) ou dos Emirados Árabes Unidos (8,4%), campeões da área, que começaram a vacinar nos dias 19 e 14 de dezembro, respectivamente.Por sua vez, quase todos os países membros do bloco iniciaram suas campanhas entre os dias 26 e 29 de dezembro, com exceção da Holanda, que começou nesta quarta-feira. Muitos outros países também estão ficando para trás. Este é especialmente o caso da França, que até agora injetou mais de 7.000 doses, Áustria (8.360), Bulgária (5.448) e Irlanda (4.000), vacinando menos de 0,1% de suas respectivas populações.