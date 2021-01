Apoiadores de Trump invadem Capitólio após confronto com a polícia AFP

Por AFP

Washington - Legisladores americanos denunciaram uma tentativa de "golpe de Estado" após a invasão de seguidores do presidente Donald Trump ao Congresso, o que forçou a suspensão da sessão em andamento para certificar a vitória do presidente eleito Joe Biden.



"Uma multidão invadiu o Capitólio dos EUA para reverter uma eleição. Um golpe em andamento", tuitou o representante (deputado) Val Demings.



"Isso é anarquia. É uma tentativa de golpe. E está acontecendo nos Estados Unidos por causa de legisladores ilícitos", disse o congressista Seth Moulton.



Outros, que também descreveram o ataque como uma tentativa de golpe, acusaram Trump de incitar os manifestantes cujos protestos impediram a confirmação no Congresso da vitória do democrata Joe Biden na eleição de novembro.



"O presidente está incitando o terrorismo doméstico", disse o deputado Mark Pocan.