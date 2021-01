Grupo recebe multa de R$ 5,7 mil por ir ao McDonald’s durante lockdown Divulgação

Por iG

Publicado 07/01/2021 14:00 | Atualizado 07/01/2021 14:00

Londres - Na madrugada da última quarta-feira (6), um grupo de quatro pessoas foi multado em 800 libras (cerca de R$ 5,7 mil ) por estarem no mesmo carro a caminho de uma unidade do McDonald’s. O episódio aconteceu na Inglaterra, no condado de Northamptonshire.



O grupo foi visto pela polícia às 5h da manhã na rodovia Bedford Road. Os suspeitos foram penalizados por violarem o lockdown, que entrou em vigor no país a partir da meia noite do último dia 6.



Como as medidas estabelecidas na Inglaterra determinam que apenas pessoas da mesma residência podem compartilhar um veículo, a multa foi aplicada.



"O governo tem sido muito claro sobre a necessidade de todos seguirem as regras sobre quando você pode sair e o que fazer", declarou um porta-voz da polícia local.



"A vasta maioria das pessoas em Northamptonshire continua a agir com responsabilidade, entretanto, uma pequena minoria continua estragando tudo para todos os demais”, criticou.



A Inglaterra já soma mais de 2,8 milhões de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e 77 mil mortes.