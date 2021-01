A China havia erradicado amplamente a pandemia, mas nos últimos dias a quantidade de infecções tem aumentado AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/01/2021 16:08

Com aumento no número diário de casos, a China colocou 11 milhões de pessoas na cidade de Shijiazhuang ao norte do país, em lockdown, conforme reporta a BBC. O bloqueio ocorre semanas antes do Ano-Novo Chinês. Os residentes do distrito de Gaocheng, em Shijiazhuang, considerado o epicentro do surto, agora não têm permissão para deixar sua área local.

De acordo com último levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), o país registrou cerca de 90 casos em 24 horas e uma morte, totalizando 97.217 contaminações e 4.795 óbitos. O país havia erradicado amplamente a pandemia graças a controles rígidos sobre viagens, uso de máscara, medidas de confinamento, mas nos últimos dias a quantidade de infecções tem aumentado.

Publicidade

Já na Europa, os casos de coronavírus ultrapassaram a marca de 25 milhões de contaminações nesta quinta-feira. Segundo dados da agência de notícias, o continente registrou pelo menos 25.016 506 casos e 559.863 mortes desde o início da pandemia. O Reino Unido e a Itália já anunciaram endurecimento das restrições na tentativa de conter a disseminação do vírus.