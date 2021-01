Donald Trump Mandel Ngan/AFP

Por AFP

Publicado 12/01/2021 14:36 | Atualizado 12/01/2021 14:36

Washington - O presidente Donald Trump classificou nesta terça-feira(12) os preparativos para o seu impeachment no Congresso dos Estados Unidos como "absolutamente ridículos" e disse que eles estavam causando "um ódio tremendo".



Enquanto embarcava no Marine One na Casa Branca para uma viagem ao Texas, Trump chamou seu possível impeachment na Câmara dos Representantes na quarta-feira de uma "continuação da maior caça às bruxas da história da política."