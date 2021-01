Espanha prorroga restrições a viajantes do Reino Unido por duas semanas AFP

Por AFP

Publicado 12/01/2021 14:49

O governo espanhol anunciou nesta terça-feira(12) que vai estender mais uma vez as restrições a voos e navios com passageiros do Reino Unido por duas semanas, devido às persistentes "incertezas" sobre a variante do coronavírus detectada em território britânico.

Assim, a restrição, que permite a entrada do Reino Unido apenas a residentes da Espanha e Andorra, "vigora até ao próximo dia 2 de fevereiro, às 18 horas", anunciou o governo em nota.

Em linha com a maioria dos países europeus, a Espanha implementou as limitações em 22 de dezembro em meio a temores sobre a detecção da cepa mais contagiosa.

As restrições tiveram duração inicial de duas semanas, mas foram estendidas uma primeira vez por período semelhante.

Agora, o governo decidiu mantê-los por mais duas semanas.

"A situação epidemiológica no Reino Unido tem piorado progressivamente", enquanto os casos "vinculados à nova variante" aumentam na Espanha, explicou o governo do socialista Pedro Sánchez.

Até o momento, cerca de 70 casos da nova variante foram registrados na Espanha, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde.