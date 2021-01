Apoiadores de Trump invadem Capitólio após confronto com a polícia AFP

Por AFP

Publicado 12/01/2021 17:29 | Atualizado 12/01/2021 17:31

Washington - Três legisladores democratas testaram positivo para o novo coronavírus, após terem se abrigado em uma sala com outros parlamentares, alguns dos quais não usavam máscaras, durante a invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, na semana passada.



O caso mais recente, divulgado na tarde desta terça-feira (12) é o do legislador democrata na Câmara de Representantes (baixa) Brad Schneider. "Infelizmente, recebi um resultado positivo para um exame de covid-19", revelou em sua conta no Twitter.



Schneider disse ter "escapado por pouco de uma multidão raivosa incitada a atacar o Capitólio e seus ocupantes por parte do presidente" Donald Trump, e que precisou se confinar juntamente com outros colegas em uma sala.



"Vários congressistas republicanos presentes no recinto se negaram categoricamente a usar máscaras", assegurou.



Sua colega de partido, Pramila Jaypal, também destacou no Twitter ter testado positivo após ficar confinada na sala com parlamentares republicanos que se negaram a usar a máscara.



"Muitos republicanos se negaram a tomar precauções mínimas contra a covid-19 e usar uma simples máscara em uma sala lotada em meio a uma pandemia, o que provocou um incidente super-transmissõr em meio a um ataque do terrorismo nacional", acrescentou Jaypal, que voluntariamente se colocou em quarentena.



A legisladora assegurou que estiveram no recinto por "várias horas", durante as quais "vários republicanos não só se negaram a usar uma máscara, mas debocharam dos colegas e o pessoal que as oferecia", continuou. Em sua opinião, estes deputados demonstraram uma "estupidez egoísta" e não deveriam voltar a se sentar em seus assentos.



Horas antes, outra representante democrata, Bonnie Watson Coleman, de 75 anos, havia anunciado que estava infectada. Segundo um comunicado de seu gabinete, a legisladora acredita ter sido exposta ao coronavírus "devido aos distúrbios insurrecionais" da quarta-feira passada.



O médico do Congresso, Brian Monahan, advertiu os funcionários neste fim de semana que poderiam ter sido expostos ao coronavírus durante o tempo em que permaneceram abrigados da turba de seguidores de Donald Trump, que na quarta-feira passada ocupou por várias horas o Capitólio para evitar a certificação da vitória conquistada por Joe Biden em novembro.



Um representante republicano, Jake LaTurner, havia anunciado que testou positivo para o coronavírus na noite de quarta-feira, logo após os incidentes.



Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de covid-19, com cerca de 376.000 mortes.