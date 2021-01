Presidente francês, Emmanuel Macron AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/01/2021 17:47 | Atualizado 12/01/2021 17:49

Paris - O presidente da França, Emmanuel Macron, fez críticas ao desmatamento da Amazônia e citou especificamente a soja brasileira, relacionando-a ao problema ambiental. "Continuar a depender da soja brasileira seria ser conivente com o desmatamento da Amazônia", afirmou Macron, em sua conta oficial no Twitter.



A publicação dele é acompanhada de um vídeo, no qual comenta a questão a repórteres.



"Nós somos coerentes com nossas ambições ecológicas, estamos lutando para produzir soja na Europa", afirma o presidente francês.



A declaração é dada no momento em que a União Europeia e o Mercosul negociam um acordo comercial, mas o fracasso brasileiro na proteção ambiental, na opinião de algumas autoridades europeias, seria um entrave para avançar no tema.



No vídeo, Macron fala em "não depender mais" da soja brasileira, e produzi-la no continente.