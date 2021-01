Covito vem ganhando as redes sociais, comovendo a todos com a sua triste história Reprodução

No México, um cãozinho chamou a atenção de médicos e enfermeiros por ficar sentado todos os dias do lado de fora do Hospital Geral Solidaridad, em Nueva Laredo, onde eles trabalham. Os profissionais descobriram que ele seguia esperando por seu dono, que havia sido internado e faleceu na unidade de saúde há mais de um mês com Covid-19.

Assim que os profissionais de saúde descobriram a história do cãozinho, tentaram levá-lo para outro local algumas vezes, mas ele sempre retornava ao hospital, na tentativa de reencontrar o seu dono. Por isso, ele foi rebatizado pela equipe do hospital como “Covito” e todos passaram a alimentá-lo e abrigá-lo nas noites mais frias. O caso ganhou as redes sociais, comovendo muitas pessoas com a triste história provocada pela pandemia da Covid-19. O cão também está sendo chamado de “Hachiko mexicano”, em referência à história do Akita japonês que passou a vida esperando que seu dono morto voltasse para casa.