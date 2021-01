Com aproximadamente um ano de idade, o bebê foi enterrado no início do século I. Divulgação

Publicado 14/01/2021 16:10

O túmulo de uma criança, de 2 mil anos de antiguidade, foi descoberto no solo abaixo do aeroporto de Clermont-Ferrand, no centro da França, reportou o Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas (Inrap), nesta quinta-feira (14).

Com aproximadamente um ano de idade, o bebê foi enterrado no início do século I em um pequeno caixão de madeira que foi localizado "pela presença de vários pregos e de uma placa de ferro ornamental", disse o Inrap em um comunicado.

Ao redor do caixão havia diversos objetos, encarados pelos pesquisadores como oferendas, como peças de açougue que incluíam meio porco, três presuntos e duas galinhas decapitadas, vasos em miniatura e recipientes de vidro, informou o UOL.

"Há cerca de 20 vasos aqui, assim como abundantes depósitos de alimentos", disse Laurence Lautier, responsável pelas escavações, à Agence France-Presse. Isso "reflete um certo status social, uma família certamente muito rica", acrescentou.

Os arqueólogos também encontraram um anel de ferro e uma vareta de metal, um conjunto que existia na época, mas não havia sido descoberto em uma tumba até agora, de acordo com os cientistas.